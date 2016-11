D'Jesidin Nadia Murad

Fir op hiert Schicksal an op dat vun esou ville Jesidinnen am Irak opmierksam ze maachen, kréie si de Sacharow-Präis fir Meenungsfräiheet vum Europaparlament.D'Nadia Murad mécht als UN-Ambassadrice op d'Schicksal vun der reliéiser Minoritéit vun de Jesiden opmierksam.Si war am August 2014 vun IS-Kämpfer verschleeft an e puer Mol vergewaltegt ginn. Dräi Méint drop konnt si virun hire Péngeger fortlafen a sech Richtung Däitschland retten.Zanter 1988 éiert d'EU-Parlament mam Sacharow-Preis Leit oder Organisatiounen, déi sech fir Mënscherechter a Grondfräiheeten asetzen.