Belsch seet Jo zum Ceta, am Prinzip. (27.10.2016) U sech sollt de Fräihandelsaccord Haut, um Donneschdeg offiziell ënnerschriwwe ginn. Well de Jo vun der Belsch esou spéit koum, gouf de Sommet awer ofgesot.

Wei gëtt zu Lëtzebuerg op de belsche Jo zum Ceta reagéiert? (27.10.2016) D'Meenungen ginn weider ausernaner. D'Positiounen vu Politik an Zivilgesellschaft bleiwen kontrovers.

De Frank Engel



Knackpunkte ware virun allem d'Arbitrage-Geriichter am Fall vun engem Konflikt tëscht engem Investisseur an engem Staat, respektiv den Agrarsecteur, deen an der Wallonie vu grousser Bedeitung ass.Dat lescht Wuert hunn elo d'belsch Regionalparlamenter, déi spéitstens bis e Samschde beieneekommen.Wann déi gréng Luucht ginn, kann den EU-Kanada-Sommet organiséiert ginn, deen um Donneschdeg hätt solle sinn, awer ofgesot gi war.Trotz dem Accord, deen elo fonnt gouf, maache sech vill Europapolitiker Suergen ëm d'Bild, wat heiduerch no baussen op Europa geworf gëtt.Och d'Lëtzebuerger Europadeputéiert schwätze vun enger onméiglecher Situatioun, déi fir Europa einfach nëmme penibel wier.Datt et doriwwer eraus reng belsch Innepolitik ass, ass fir den CSV-Europadeputéiertennach méi eng Blamage ...

De Charel Goerens



Et kéint net sinn, datt eng kleng Regioun ganz Europa kéint blockéieren, an esou kéint et och net weidergoen, fënnt den DP-Europadeputéierte

D'Viviane Reding



D'CSV-Europadeputéiertiwwerleet, wéi dat Ganzt no bausse wierkt.

Op ville Plazen ass een iwwert dësen Debloquage erliichtert, virop an der belscher Regierung.





Ceta / Reportage Dany Rasqué



Et ass en Accord, fir datt d'Belsch en oppent Land bleift, um ekonomeschen, internationalen an diplomatesche Plang. En Engagement an eng Geleeënheet fir credibel um europäesche Parkett ze bleiwen, esou de belsche Premier Charles Michel.

All déi technesch Froen, déi e Mëttwoch den Owend nach op waren, konnten op eemol séier beäntwert ginn an de wallounesche Ministerpresident Paul Magnette ass zefridden, grad, well hir Demanden erfëllt konnte ginn. Grad beim Punkt vun der privater Juridictioun konnt ee sech duerchsetzen.







De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn weess, datt vill Länner frou iwwert dësen Debloquage sinn, ganz grouss Changementer gesäit hien awer elo net. Si hunn nach drop gepocht, datt de Ceta just ka fir dat a Kraaft trieden, wat EU-Recht ass an net, wat national Kompetenze sinn. Och wollt een nach eng Kéier präziséiert hunn, datt näischt, wat ëffentlech-rechtlech ass, muss liberaliséiert ginn.



Et muss een Diskussioun respektéieren, déi di lescht Deeg an der Belsch iwwert de Ceta gefouert goufen, sot um Freideg de Moien den Ausseminister Jean Asselborn am RTL-Interview. Et géif jiddwerfalls alles drop hindeiten, dass de Ceta um Freideg den Owend an dréchenen Dicher wier. Bis Hallefnuecht hunn déi eenzel EU Länner Zäit, d'Zousatzdokumenter ze approuvéieren. An der Wallonie an och zu Bréissel gëtt am Laf vum Dag iwwert de Kompromëss ofgestëmmt.



Alles wat an där gemeinsamer Erklärung dra steet, zielt och fir Lëtzebuerg. De Kompromëss, op dee sech déi belsch Regierung en Donneschdeg den Owend mat de Regionalparlamenter gëeenegt huet, zielt iwwerdeems just fir d'Belsch. Et wieren eesäiteg Erklärungen, sou de Jean Asselborn. Den Ausseminister ass optimistesch, dass bis Hallefnuecht, op EU-Niveau de Ceta kann ofgeschloss ginn. Hien hofft, dass den Accord sou séier wéi méiglech kann ënnerschriwwe ginn. Rumeuren déi zirkuléieren, soen, dass dat schonn e Samschdeg kéint de Fall sinn.





Ceta: De ganzen Interview mam Jean Asselborn.



Den EU-Conseilspresident Donald Tusk wëll jiddwerfalls eréischt dann een neien Datum fir déi definitiv Signature mat Kanada fixéieren, wann d'Prozedur op EU-Niveau ofgeschloss ass.



Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker huet en Donneschdeg den Owend an den ARD-Tagesthemen dee geplatzten EU-Kanada Sommet eng "diplomatesch Absurditéit" genannt. Donieft huet fir kloer Regele plädéiert, wat zukünfteg Verhandlungen betreffen. Nom Brexit-Referendum am Juni hate sech d'EU Staats- a Regierungscheffen dofir ausgeschwat, dass déi national Parlamenter misste mat agebonne ginn. De Jean-Claude Juncker hat deemools vu sou enger Prozedur ofgeroden. Lo mussen dem EU-Kommissiounspresident no Konsequenzen draus gezu ginn.





Extrait Jean-Claude Juncker.



Et wier een holperegen Essai gewiescht, déi eenzel Länner driwwer ofzestëmmen ze loossen. Et hätt een awer och wollten een Zeeche setzen, dass déi national Parlamenter ee Matsproocherecht hunn, sou nach de Jean-Claude Juncker an den ARD-Tagesthemen. Dass dëse Schrëtt zu Retarde géif féieren, wier awer previsibel gewiescht. De President vun deene Gréngen, deseet, d'Verbesserungen, déi d'Belsch elo ausgehandelt huet, misste fir déi ganz EU gëllen. Am anere Fall soll Lëtzebuerg sech un d'Belsch drun hänken, op deene Punkten, déi eist Land betreffen, fir datt mir eventuell och nach kënne Verbesserungen erausschloen.Déigesinn eng Chance doranner, datt de Ceta Accord elo net direkt ënnerschriwwe muss ginn. Si fuerderen d'Regierung op, déi Chance ze notzen, fir och fir de Grand-Duché zousätzlech Garantien ze verhandelen an ënner anerem d'Privatiséierung vum Waasser ze verhënneren.Och d'EU huet hir Memberlänner opgeruff bis Hallefnuecht ze klären op si de Kompromëss acceptéieren. Duerno kann een neien EU-Kanada-Sommet organiséiert ginn op deem den Handelsaccord kann ënnerschriwwe ginn.Fir Zukunft wëll den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker, dass d'Zoustännegkeet vun der EU an de Memberlänner méi kloer vuneneen ofgegrenzt sinn.

Déi Lëtzebuerg Stop CETA/Stopp TTIP-Plattform begréisst iwwerdeems ausdrécklech den Asaz vun de Wallounen, fir Verbesserungen am Handelsaccord a fënnt et héchst bedauerlech, wéi et am Communiqué heescht, datt d'Majoritéit vun de politesche Parteien an d'Lëtzebuerger Chamber sech de loin net am selwechten Detail mat der Saach beschäftegt hunn. D'Argument vun der Regierung, Lëtezebuerg wier ze kleng, fir eppes anzefuerderen, léisst d'Plattform och net gëllen. Lëtzebuerg hätt zum Beispill a Steierfroen och seng Stëmm erhuewen.