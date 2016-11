Als éischt vun de regionale Parlamenter an der Belsch, huet d'Wallonie am Nomëtteg gréng Luucht fir den ëmstriddene Ceta-Accord tëscht der EU a Kanada ginn

D'Deputéiert zu Namur hunn den ausgehandelte Kompromëss mat grousse Majoritéit vun 58 géint 5 Stëmmen ugeholl. De wallounesche Premier Paul Magnette hat sech virum Vote fir de Kompromësstext agesat. Him wier et gelongen Ceta däitlech ze verbesseren, sou de Magnette. Den Text wier elo méi gerecht. Wéinst dem Widderstand vun der Wallonie konnt déi belsch Regierung de Ceta jo net ënnerschreiwen.



Um Freideg gouf och an der Regioun Bréissel an a Flanderen de Ceta-Accord ugeholl.