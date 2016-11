Ceta-Accord ass ënnerschriwwen (30.10.2016) D'Handelofkommes tëschent der EU a Kanada ass ënnerschriwwen, wat awer net bedeit, dass de Ceta-Accord direkt a Kraaft trëtt.

CETA & EU-Canada Strategic Partnership Agreement signed! I'm proud to sign our two landmark agreements with Canada. pic.twitter.com/RDGJJeev0j — Donald Tusk (@eucopresident) October 30, 2016

Ceta-Accord - Jean-Claude Juncker



Och de Jean-Claude Juncker huet sech ganz zefridde gewisen. Eis Relatioune mat Kanada sinn elo scho staark, mä eis Fundamenter ginn nach méi wäit, mat de Valeuren, déi mir deelen. Et ass dat bescht Ofkommes wat d’EU jeemools ënnerschriwwen huet, esou den EU-Kommissiounspresident.

Anti-Ceta-Aktiviste virum Conseilsgebai (30.10.2016) Géint 9.30 Auer e Sonnden haten eng honnert Anti-Ceta-Aktiviste probéiert d'Gebai vum EU-Conseil zu Bréissel ze stiermen.

Pressekonferenz: Ceta-Ofkommen



Och dee leschten an der Rei, de kanadesche Premier Justin Trudeau huet, wéi seng Kollegen, de positiven Impakt vum Ceta-Accord ënnerstrach. Besser a méi Aarbechtsplaze géifen duerch hie geschaaft ginn. 543 Milliounen Awunner si vum Ceta-Accord concernéiert. Duerch d’Ofkommes sollen 20 Prozent méi Echangë gemaach ginn.Géint 9.30 Auer e Sonnden de Moien haten eng honnert Anti-Ceta-Aktiviste probéiert, d'Gebai vum EU-Conseil zu Bréissel ze stiermen. Eng 20 Persoune si souguer bis an de Sécherheetsperimeter komm. 16 Leit goufe vun der Police festgeholl.

De Ceta-Fräihandelsaccord ass ënnerschriwwen: elo ass et den Tour, datt d'kanadescht Parlament zu Ottawa deen Text stëmmt.

Zanter e Méindeg läit de kanadeschen Deputéierten den Accord vir – de Vote dierft wuel zäitgläich am Dezember sinn, wann den Text och am Europaparlament diskutéiert a votéiert gëtt.





Och an allen EU-Memberstaate muss de Ceta-Accord jo nach ratifizéiert ginn, wat duerchaus nach kéint zu weideren Iwwerraschunge féieren.





Och a Kanada waren et kritesch Stëmme géint Ceta ginn – d'Regierung huet elo annoncéiert, datt benodeelegt Secteure wéi d'Fëscher oder d'Mëllechbauere géifen Subside kréien, wa se sollten duerch den Accord benodeelegt ginn.

Offälleg Bemierkungen vun engem EU-Kommissär



Zu Hamburg huet de Günther Öttinger net nëmme Chinesen, Fraen, Homosexueller, mä och nach d'Belsch virun de Kapp gestouss. D'Wallonie hätt sech beim Ceta wéi Kommunisten opgefouert, sou den däitsche Politiker. Kommunisten, déi ganz Europa blockéiert hunn. Dat wier net acceptabel.



D'Chinesen huet den zukünftegen europäeschen Handelskommissär Zitat "Schlitzan" genannt an de Günther Öttinger huet och duechblécke gelooss, Frae kéinten net ouni Quoten op Spëtzepositioune kommen. Donieft huet de Kommissär vun engem soi-disant "Pflicht-Homo-Mariage" geschwat.





"Déi belsch Regierung soll iwwert hiert Optrieden op der internationaler Bühn nodenken", dat sot de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker e Sonndeg nom dramatesche Finish beim Ceta-Accord, deem seng Ënnerschrëft jo virop vun der Wallonie blockéiert gouf an dowéinst huet missen no hanne geréckelt ginn.



De Gespréichspartner vun der Kommissioun wier net d'Wallonie ma déi belsch Regierung zu Bréissel, sou en determinéierte Jean-Claude Juncker deen am Laache gemengt huet, hie wier am Gaangen, de Belsch hiert Land z'erklären.



Een deem dës Wieder sauer eropstoussen, ass de President vum konservative cdh Benoit Lutgen. Am Interview mam belschen RTL, huet de wallounesche Politiker vu Baaschtnech nach emol widderholl, d'Wallonie wier ënner Drock gesat ginn an huet dëse Message un direkt un de Jean-Claude Juncker adresséiert.





Extrait Benoit Lutgen



Et misst een ophalen, d'Bierger Zitat fir "Idioten" ze halen, sou nach de Benoit Lutgen. D'Leit hätten e Recht en Abléck an d'Dossieren ze kréien. De Jean-Claude Juncker misst erwächen.

