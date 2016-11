Dem Europadeputéierte Frank Engel gefält guer net wat do grad an der Tierkei geschitt. Och de Charel Goerens ass besuergt ëm d'Situatioun.

Pläng fir d' Doudesstrof, verhafte Journalisten, verfollegt Kurden – sinn nëmmen e puer Stéchwierder aus der Tierkei. Et wier eng genozidär Politik am Gaang géint déi eege kurdesch Populatioun am Südosten. De Frank Engel war nach viregt Woch mat enger Delegatioun vun EU-Deputéiert a Presseleit do. Réischt wéi si nees ofgereest wieren, hätten d'Autoritéite de Buergermeeschter do verhaft wéinst Terrorreprochen. Déi Virwërf wieren absolutt lächerlech.

De Frank Engel kënnt zu enger ganz béiser Beschreiwung vun der Politik vum President Erdogan. Et wier islamistesche Faschismus, an deem all net-sunniteschen-konservativen Tierk dem Staat en Dar am A ass. Nieft de Kurden sinn och d'Armenier dovunner betraff.

Och d'Doudesstrof soll an der Türkei jo erëm agefouert ginn. Dat wier alles vum Erdogan gesteiert a gewollt, fir seng Géigner kënnen ëmzebréngen. Deen Dag, wou dat a Kraaft trëtt, musse mer d'EU-Bäitrëttsverhandlunge stoppen, sou de Fränk Engel, deen dann och keng Tierkei am Europarot méi wëll.

De Frank Engel betount, hien wier zanter laangem e Frënd vum türkesche Vollek a giff just den aktuelle Regime kritiséieren; an an deem Sënn fuerdert hie Visa-Fräiheet fir d'Türken an d'EU, fir datt si aus hirem Prisong erauskënnen an an Europa liberal Verhältnisser kenneléieren. Iwwerhaapt bräicht d' Tierkei dréngend eng europäesch Perspektiv.



Ähnlech gesäit och den Europadeputéierte vun der DP, Charel Goerens, d'Situatioun an der Tierkei. Fir hie gëtt Tierkei ëmmer méi en ondemokratesche Staat a kënnt nach esou bal net an d'EU.





Säin Europaparlaments-Kolleg Frank Engel sot eis, d'Tierkei wier um Wee an eng faschistesch-sunnitesch Diktatur. De Charel Goerens seet et méi fein mä awer och däitlech. Tierkei wär am gaangen sech ëmmer méi wäit vun de Valeuren, zu deenen een sech bekannt huet, ewech ze beweegen. E Land wat och ëmmer méi wäit ewech kënnt vun den Engagementer, déi et am Kader vun de Bäitrëttsverhandlunge fir an d'EU ageholl hat. Tierkei ass e Land wat engem Ulass gëtt zur allergréisster Suerg, sou de Charel Goerens.

De Charel Goerens gesäit den Ament awer och guer net wéi dat d'Land an d'EU komme kéint. De Bäitrëtt vun der Tierkei an d'EU ass dem Charel Goerens no de Moment esou wäit ewech, wéi déi allerwäitste Galaxie vun eisem Planéit. Fir sech ze qualifizéieren fir an d'EU misst een nämlech d'Grondvaleure vun der EU respektéieren. Och wann se de net a Bäitrëttsverhandlunge wären, géifen se de Moment géint de Codex de l'europe verstoussen.

Déi geplangten Doudesstrof kënnt do nach uewen drop. Dëse Faite eleng geet duer, datt Tierkei sech disqualifizéiert fir nach a Verhandlunge mat der EU ëm e Bäitrëtt ze trieden.

Wat ass ze maachen ? Ma jo emol déi éigen europäesch Flüchtlingspolitik an de Grëff kréien.

Genee wéi de Frank Engel betount och de Charel Goerens, hie géif net d'Türken als Vollek kritiséieren, mä den Erdogan-Regime, quitt datt deen dausende Matleefer an Executansen hätt.