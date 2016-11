D'Resultat vum Referendum wier kloer an et wier rechtméisseg. Dat missten alleguerten d'Deputéiert wëssen, sou d'Premierministesch

Geriichtsuerteel: Brems fir de Brexit? (03.11.2016) Der High Court zu London no muss d'Parlament iwwert den Artikel 50 ofstëmmen ier d'Regierung Austrëttsverhandlungen ufänkt. Downing Street geet an Appell.

Ënnert anerem haten eng Investmentfongmanagerin an e Coiffer geklot, déi der Meenung sinn, datt d'Resultat vum Referendum net juristesch contraignant ass.D'Premierministesch Theresa May wollt d'Parlament net mat decidéiere loossen.

E Cavalier seul vun der britescher Regierung wier also elo net méi dran. D'Premierministesch May ass awer strikt dogéint, d'Parlament iwwert de Brexit ofstëmmen ze loossen a geet wéi erwaart an Appell.



D'Regierungscheffin hat ugekënnegt, dass d'Brexit-Gespréicher mat der EU sollten spéitstens bis Enn Mäerz d'nächst Joer lancéiert ginn an eng zwee Joer daueren. Den Timing fir den Austrëtt-Prozess kéint awer op d'Kopp gehäit ginn. Et ass och onkloer, ob den Austrëtt iwwerhaapt eng Majoritéit am britesche Parlament kritt.