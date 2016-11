Am September loung se, am Verglach mam Mount virdrun, onverännert bei 10%, dat mellt Eurostat.

Ronn 16,18 Millioune Mënschen am Euroraum waren deemno ouni Schaff.

Am Verglach mam September zejoert ass et eng Baisse vun 0,6 Prozentpunkten.