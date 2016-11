© afp

Dat wier eng Conclusioun, déi hien aus dem Rapport vum zoustännege Comité géing zéien, esou de Jean-Claude Juncker an engem Interview mam Soir. Nom Depart vun engem Kommissiounspresident soll dësen 3 Joer laang net dierfen an d'Privatwirtschaft wiesselen, ouni datt d'Kommissioun de Feu Vert gëtt.De Jean-Claude Juncker huet dann och dem däitschen EU-Kommissärkloer ze verstoe ginn, datt dësen sech an Zukunft just nach soll zu Themen äusseren, déi och mat sengem Aufgabeberäich ze dinn hunn.

De Günther Oettinger hat rezent an enger Ried Bemierkungen iwwer Chinesen an iwwer Homosexueller gemaach, déi an der Ëffentlechkeet net gutt ukoumen.