... an dat trotz de rezenten Entwécklungen an der Tierkei, déi vun der EU als beonrouegend jugéiert ginn.

D'EU-Staate wëllen einstweilen un de Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei festhalen, obwuel een d'Entwécklungen do ganz beonrouegend fënnt, sou heescht et um Dënschdeg an enger éischter Deklaratioun, déi vun der europäescher Chefdiplomatin Federica Mogherini zu Bréissel verëffentlecht gouf.D'EU seet sech - trotz Doudesstrof-Menace, Etat d'Urgence a Massenarrestatiounen - bereet, de politeschen Dialog op allen Niveaue weiderzeféieren, déi den aktuelle Kader engem géif ginn, sou de Message vu Bréissel. An engems géif een d'Situatioun awer genee suivéieren.