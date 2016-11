Hien huet an dem Kontext d'Schafe vun enger europäescher Arméi an d'Diskussioun bruecht. Onofhängeg dovun, wéi d'Wahlen an den USA ausgaange sinn, misst ee sech bewosst sinn, dass d'Amerikaner net méi fir d'Sécherheet vun Europa zoustänneg sinn. Dat misste mer elo selwer maachen, sou den EU- Kommissiounspresident zu Berlin. Weider huet de Jean-Claude Juncker betount, dass d'Globaliséierung net vun den Nationalstaate geregelt gëtt an dofir weider Handelsaccorde missten ofgeschloss ginn. Europa wier eng Mëschung aus Vernonft a Gefill.



Op Europa kéinten an Zukunft méi héich Depensen duerkommen, wat de Militär betrëfft. Dovunner geet den däitschen CDU-Politiker Henning Otte aus. Et kéint ee sech elo manner drop verloossen, dass d'USA sech a Kriseregiounen an der Welt engagéieren an domadder och zu der Sécherheet hei an Europa bäidroen, sot de Spriecher vun der Uniounsfraktioun am Bundestag.



Ma net nëmmen op dësem Niveau gëtt gefaart, dass kee Verlooss méi op d'USA wäert sinn, mä och an anere Beräicher. Den EU-Kommissär fir digital Wirtschaft, Günther Oettinger, sot en Donneschdeg de Moien an engem Interview um Deutschlandfunk, dass Europa an Zukunft net méi sou staark op Amerika kann zielen wéi fréier. Europa misst elo erwuesse ginn, sou den Oettinger. D'Zäiten, wou mir eis als klengen Brudder vun den USA gefillt hunn, wou mer am Schied an an der Sécherheet vun den USA konnte wuessen, wier definitiv eriwwer. Wirtschaftlech géifen d'USA awer och weiderhin eng wichteg Roll op der Weltbühn spillen, betount den EU-Kommissär. D'Amerikaner wieren nach ëmmer e Global Player. Dorunner kéint och eng Regierung oder deen neie President näischt änneren. Elo géif et drëms goen, dem Trump seng Politik genee ze suivéieren. Seng éischt Aussoen no der Wahlvictoire wiere jiddwerfalls intelligent gewiescht, ob seng Politik konziliant gëtt, misst een awer ofwaarden.