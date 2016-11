Juncker - Schulz: Suergen no der Wahl vum Donald Trump. (11.11.2016) Béid Europäesch Politiker hunn hei zu Lëtzebuerg, d'Froen vun 250 Schüler beäntwert. D'Prévisibilitéit, vun deem wat elo zu Washington geschitt, wier schwéier.

, dat sot den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker bei der Diskussioun mat de jonke Leit. Den Donald Trump hätt an der Aussepolitik einfach keng Erfahrung, sou steet et weider um däitschen Norichtensite N24.Ob d'Wahl vum Trump d'Relatiounen tëscht Europa an den USA géing veränneren, äntwert de Juncker, dass sech d'US-Bierger generell einfach net géinge fir Europa interesséieren. Dobäi erënnert de Kommissiounspresident un eng Ausso vum Trump bei engem Wahlkampfoptrëtt am Summer, wou hie sot d'Belsch wär „eng schéi Stad“.Elo misst een dem nächsten US-President ebe bäibréngen op wéi enge Prinzipien Europa berout a wéi d'EU fonctionnéiert.Den Trump géing donieft Froe mat geféierleche Konsequenze stellen, sou den Juncker, well hien d'NATO a Fro stellt an domat och de Modell op dem d'Verdeedegung vun Europa baséiert.