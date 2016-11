Grouss Erausfuerderungen: EU-Ausseministeren zu Bréissel (14.11.2016) Déi international Roll vun Europa muss no der Victoire vum Donald Trump weider gestäerkt ginn, dorobber hu sech d'europäesch Ausseministeren gëeenegt.

D'EU misst sech um Rimm rappen, fir aussepolitesch nach Gewiicht ze hunn, sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn. Wa se dat net hi kritt, da spillt Europa tëscht China, Russland an Amerika keng Roll, huet de Lëtzebuerger Diplomatiechef weider gemengt.



Dem Donald Trump seng aussepolitesch Ausriichtung bleift weider ongewëss. Et misst ee weider ofwaarden, sou de Jean Asselborn, ma iwwert deem Ofwaarden misst een och Prinzipielles zu Washington widderhuelen. Et wéilt een elo mol ouni Viruerteeler mat der neier amerikanescher Verwaltung an d'Gespréich kommen.





Déi grouss Saachen, déi ee schonn decidéiert huet, sief et de Klimaschutz oder d'Engagement par Rapport zum Iran, si Punkten, déi een net einfach sou kann an d'Luucht sprengen.Den Ausseminister hofft donieft, datt déi amerikanesch Aart a Weis fir e Walkampf ze féieren elo net eriwwer an Europa schwappt.Den éisträicheschen Ausseminister huet e Méindeg op en Neits gefuerdert, d'Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei ofzebriechen. Ma nach gëtt et tëscht de Memberlänner kee Konsens an där Fro. Och Lëtzebuerg hält weider un de Verhandlungen mat Ankara fest, seet den Ausseminister Jean Asselborn zu Bréissel am RTL-Interview.

Zu de Regele gehéiert, sou de Jean Asselborn, datt een net acceptéiere kann, datt op eemol Honnertdausende Leit verdächtegt a festgeholl ginn. Och d'Neesaféieren vun der Doudesstrof an der Tierkei géif natierlech en absoluten "No Go" bleiwen.