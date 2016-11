Vun de Sanktioune si viséiert 17 Ministeren an de Gouverneur vun der Zentralbank.

Déi 28 Memberstaaten hunn e Méindeg eng Serie vun neien individuelle Sanktioune vis-a-vis vum Assad-Regime decidéiert.Viséiert si 17 Ministeren an de Gouverneur vun der Zentralbank. Déi Concernéiert kréie reprochéiert, mat derfir verantwortlech ze sinn, d'Zivilpopulatioun a Syrien z'ënnerdrécken.Mat der neier Decisioun stinn elo am Ganze méi wéi 230 Syrer an 69 Entreprisen op der EU-Sanktiounslëscht.