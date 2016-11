Associative EU-Membership fir d'Britten: Rep. Annick Goerens



Knapp 52 Prozent vun de Briten hunn am Juni fir en Austrëtt aus der Europäescher Unioun gestëmmt. 48 Prozent wéilten awer weiderhin EU-Bierger bleiwen, natierlech mat allen Avantagen, déi dat mat sech bréngt. Genee fir déi Leit huet de liberalen Europadeputéierte Charles Goerens elo eng Propos gemaach, déi uechter d'britesch Medie vill Zousproch fonnt huet.

Am Kader vun engem Rapport iwwer déi zukünfteg institutionell Organisatioun vun der EU huet den Europadeputéierten en Amendement proposéiert, deen et deene Briten, déi wëllen an och dofir bezuelen, erlaabt, eng "associate EU-Citizenship" ze kréien, also de Status vun engem rattachéierten EU-Bierger. De Charles Goerens erkläert, datt een englesche Bierger, deen dann nom Austrëtt keng EU-Biergerschaft méi hätt, esou eng ufroe kéint - keng vollwäerteg, awer eng, déi erlabe géif, fräi an der Europäescher Unioun ze zirkuléieren.Huet sou een Amendement dann iwwerhaapt Chancë gestëmmt ze ginn? Wa Groussbritannien bereet wier, déi fräi Zirkulatioun am Kader vum Marché unique européen ze sécheren, dann hält de Charel Goerens dat fir eng reell Perspektiv. Wann d'Briten dat awer net maachen, da géif et méi schwéier, fir vu Parlament a Conseil Ënnerstëtzung ze kréien.Verschidde Kollegen am Parlament wären direkt Feier a Flam fir d'Iddi gewiescht, anerer wäre méi skeptesch bliwwen. Den Zousproch wär awer och beim Public enorm. "Ech hunn nach ni esou vill Zousproch kritt vu Leit, déi sech wierklech fir europäesch Valeuren, Fräiheet, Tolerant, Respekt fir Minoritéiten interesséieren", esou de Charel Goerens.Den 21. November stëmmt déi zoustänneg parlamentaresch Kommissioun ënner anerem och iwwert dëst Amendement of. Am Dezember kann dann och d'Europaparlament iwwer d'Recommandatiounen aus dem Rapport ofstëmmen.- - - - -Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a participé au Conseil « Affaires étrangères » de l'Union européenne (UE) le lundi 14 novembre 2016 à Bruxelles.

La session du Conseil a débuté par un échange de vues approfondi sur l'évolution récente de la situation en Turquie.

Rappelant les grands espoirs qu'avaient suscités les engagements pris par la Turquie devant le Conseil de l'Europe en septembre dernier, le ministre Asselborn a dénoncé « une évolution très grave de la situation, que l'Union européenne ne peut tout simplement pas accepter » en notant avec grande inquiétude et déception les développements de ces derniers jours en Turquie, et notamment les arrestations aléatoires de journalistes, qui constituent une violation de la liberté d'expression, ou encore le projet de réintroduction de la peine de mort.

Au sujet d'une éventuelle suspension des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE, le ministre Asselborn a affirmé que « l'UE ne veut pas couper les ponts avec la Turquie, mais si elle rétablit la peine de mort elle s'écarte de facto elle-même de l'Europe » en expliquant que «ces développements vont à contre-sens du processus d'intégration avec l'Union européenne. Le respect des critères de Copenhague, à savoir une pleine application de l'Etat de droit, ainsi que l'abolition de la peine de mort étaient des critères fondamentaux à l'origine de la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ». Mais le ministre a également souligné que « des millions de personnes en Turquie croient que le seul espoir de sortir de cette situation intenable est l'Union européenne».

Le Conseil a ensuite débattu des relations bilatérales et multilatérales actuelles avec les six pays du Partenariat oriental - Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine. Les ministres ont procédé à un échange de vues sur l'avenir du Partenariat et se sont fixé des objectifs à atteindre en 2017, en particulier dans la perspective du prochain sommet du Partenariat oriental. Les ministres ont abordé la situation actuelle en Ukraine, les élections qui ont eu lieu récemment en Géorgie, en République de Moldavie et en Biélorussie, ainsi que les négociations actuellement menées en vue de nouveaux accords avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan.

Au cours du déjeuner, les ministres ont fait le bilan des derniers événements intervenus en Syrie depuis le dernier échange de vues qu'ils ont eu à ce sujet lors de la session du Conseil « Affaires étrangères » du 16 octobre 2016. La Haute représentante a communiqué des informations concernant les derniers efforts de sensibilisation qu'elle a déployés auprès des principaux acteurs. Les ministres ont également évoqué la situation dans d'autres pays du voisinage méridional, en particulier l'Irak et la Libye.

Les ministres des Affaires étrangères ont ensuite été rejoints par les ministres de la Défense pour un débat sur le plan de mise en œuvre portant sur la sécurité et la défense dans le cadre de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l'UE.