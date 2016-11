© AFP

Via en automatiséierte Bezuelsystem vum europäesche Reesinformatiounssystem Etias sollte scho virum Ufank vun der Rees an de Schengeraum Demande gepréift an Autorisatiounen accordéiert ginn. D'Grenze sécheren an d'Bierger schützen ass eis éischt Prioritéit, seet de Vizrepresident vun der Kommissioun Frans Timmermans.D'Onlinedemande inspiréiert sech um amerikaneschen Esta, soll 5 Euro kaschten an an 10 Minutten ausgefëllt sinn. Den neie System géif sech sou wuel fir Touristen, wéi fir Geschäftsleit applizéieren. Jidderee géif just nach dann eng Autorisatioun kréien, wann d'Analyse vun den Date positiv ass.De System opzebaue géif alles an allem 212 Millioune kaschten. Déi lafend Käschte ginn op 85 Millioune geschat.