De Bau gëtt an zwou Etappe realiséiert. An enger éischter Phas gëtt ee Gebai vu 7 Stäck gebaut, wou an Zukunft 2.000 Leit Plaz hunn. D'Aarbechte sollen am Oktober d'nächst Joer ufänken.



An enger nächster Etappe gëtt da vun 2018 un eng 93 Meter héich Tour mat net manner wéi 22 Stäck gebaut, fir am ganzen 1.000 Mataarbechter.



De Jean Monnet 2 soll bis 2022 ganz fäerdeg sinn.



De Lëtzebuerger Staat virfinanzéiert de Projet mat 526 Milliounen Euro a kritt d'Suen integral vun der EU-Kommissioun rembourséiert.



Rapportrice vum Gesetzprojet ass déi gréng Deputéiert Josée Lorsché.

