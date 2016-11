Dat mellt d’Frankfurter Allgemeine. D’Nominatioun vun engem Nofolger fir den Ausseminister Frank-Walter Steinmeier géing den aktuellen SPD-Chef Sigmar Gabriel ënner Drock setzen, schreift d’FAZ.De Steinmeier soll jo Bundespresident ginn. De Martin Schulz war als Successeur vum Steinmeier um Ausseministesch-Posten an d’Gespréich bruecht ginn. De President vum Europaparlament awer wéilt méi, mengt d’Zeitung: hie wéilt Kanzlerkandidat ginn. Eng Meldung, déi och scho vun der Bild-Zeitung opgegraff gouf, vu Berlin awer dementéiert gëtt.D'SPD wäert dat zu engem passende Moment decidéieren, dat sot de Martin Schulz um Wirtschaftssommet géintiwwer der "Süddeutschen Zeitung". Et gëtt eng Agenda, an un déi géif ee sech halen. Op d'Fro, ob den EU-Parlamentspresident zu Bréissel wëll bleiwen, sot de Schulz just, dass hie bis de 17. Januar 2017 gewielte President ass.Bréissel oder Berlin? De Jean-Claude Juncker soll mat Récktrëtt gedreet hunn, fir de Martin Schulz zu Bréissel ze halen. Dehuet dat gemellt.

Am klenge Krees hätt den aktuellen EU-Kommissiounspresident dat gesot. Wann de Martin Schulz net President vum Europaparlament géif bleiwen, kéint hien eng Zukunft als Kommissiounspresident net garantéieren, gëtt de fréiere Lëtzebuerger Premier zitéiert.

Eng Spriecherin vum Jean-Claude Juncker sot op Nofro vum Spiegel, et géif ee Leaks net kommentéieren, well se ëmmer eng selektiv, eesäiteg an dowéinst falsch Vu vun der Realitéit géife ginn.