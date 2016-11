Ënnert den Awunner vun de groussen EU-Länner sinn no enger Etude déi Däitsch am mannste susceptible fir populistesch Politik.

Dës Etude vum briteschen Institut YouGov an 12 EU Länner läit der däitscher Zeitung "Die Welt" vir. Deemno deelen an Däitschland 18% vun de Wieler politesch Iwwerzeegunge vu populistesche Parteien wei der AfD. A Polen sinn et 78%, a Frankräich 63% an an Holland 55%. Et geet nach aus der Etude ervir, dass wat déi däitsch Wieler méi al sinn, wat hir potentiell Sympathie fir Populismus méi grouss ass.