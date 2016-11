Extrait Charles Goerens 1



Mat Ofleenung a Skepsis muss ee sech offannen, seet de liberalen Europadeputéierte Charles Goerens zu der Kritik iwwert d'Amendement vum "associate EU-Citizenship". Dës Initiative, déi et deene Briten, déi wëllen, erlabe soll nach eng Form vun EU-Biergerschaft ze kréien, nennt d'CSV-Europadeputéiert Viviane Reding geféierlech an ënnersträicht, datt d'Kredibilitéit vun der Europäescher Unioun heimat beschiedegt géing ginn.Fir de Charles Goerens ass et eng komplett nei Situatioun, wou och d'Politik sech froe muss, wéi eng gëeegent Äntwert een dorop gëtt. Wat ass geféierlech, fir eng Unioun, wou et esou vill Euroskepsis an Ungarn an a Polen gëtt, wou 4 Länner jo mol net bereet sinn, fir iergendee Flüchtling opzehuelen. Op der anerer Säit huet een awer 16 Millioune Leit, déi sech am Brexit fir d'EU an hir Valeuren ausgeschwat hunn an déi sech fir hiert Land schummen, well et keen Effort mécht.

Extrait Charles Goerens 2



D'Viviane Reding kritiséiert och, datt d'Géigesäitegkeet feelt. Dat Ganzt, sou de Charel Goerens, gëtt eréischt dann negociéiert, wann de Gesetzgeber sech entscheet huet, op dee Wee ze goen. Mä dofir misst déi Regelung an den Traité iwwerholl gi sinn. De Charles Goerens gesäit awer an der "associate EU-Citizenship" keng Gefor.

Et wier een de Leit eppes schëlleg, déi un d'Europäesch Unioun gleewen, déi sech offen zu eis bekennen, eis wëllen ënnerstëtzen an déi eis keng Problemer bréngen. De Prinzip vun der "Citoyenneté européenne associée" wier eng Méiglechkeet deem entgéint ze kommen, betount de Charles Goerens.