Am Europaparlament zu Stroossbuerg debattéieren d'EU-Parlamentarier en Dënschden iwwert d'Relatiounen tëscht der EU an der Tierkei.

An eenzelne gréissere Fraktiounen am Parlament ass et ëmmer méi haart d'Revendicatioun, datt d'Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei sollen ausgesat ginn.

An enger Motioun wëll sech d'Europaparlament heizou expriméieren.