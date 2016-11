Den Europadeputéierte Charles Goerens wëll en „associative EU citizenship“ aféieren, fir d'Vivine Reding en No-Go an eng geféierlecher Propos.

D'Viviane Reding



„Et ass eng geféierlech Propos, déi d'Credibilitéit vun der Europäescher Unioun beschiedegt", dat ass d'Reaktioun vum Viviane Reding op den Amendement vum liberalen Europadeputéierte Charles Goerens fir en „associative EU citizenship“ anzeféieren. Dës Initiative proposéiert, dass zum Beispill d'Britten an Zukunft just eng kleng Zomme musse bezuelen, fir da weiderhin als sougenannten „rattachéierten EU Bierger“ kënne fräi duerch d'Unioun ze reesen oder an engem aneren Memberland kënnen ze wunnen. Dat ass en No-Go fir d'Viviane Reding.

Dat géing e falscht Signal u Groussbritannien an och un aner europäesch Länner schécken, nämlech dass een zwar kéint aus der EU austrieden an awer nach vun den Avantagë profitéieren, sou nach d'Viviane Reding.