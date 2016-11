Der Europadeputéierter Viviane Reding no kéint een net weider nokucken an d'Situatioun net méi ignoréieren. Si läit net op enger Linn mat der Regierung.

Um Donneschdeg dierft sech d'Europaparlament fir e Stopp vun den EU-Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei ausschwätzen. Zanter dem Putsch am Juli goufen dausende Leit festgeholl, vun hirer Aarbecht suspendéiert, Journaliste persécutéiert an d'Immunitéit vun Oppositiouns-Deputéierten opgehuewen. Et kéint een net weider nokucken.





All d'Negociatioune mat der Tierkei mussen op Basis vun europäesche Wäerter gefouert ginn an et hätt sech gewisen, dass et déi de facto um Bosporus net méi gëtt, erkläert déi konservativ Europadeputéiert Viviane Reding. Et kéint een d'Situatioun elo net méi ignoréieren. Wa mir näischt soen, da kusche mir virun engem Diktator a mir acceptéieren implizit dann och déi ganz schrecklech Wäerterzerstéierung, déi dee Mënsch mëscht. Ech mengen et ass un engem Parlament, wat sech seriö hëlt, dohinner ze goen a kloer an däitlech ze soen: Dat doe geet net.

Lescht Woch hat sech d'Majoritéit an der Chamber awer dogéint entscheet fir d'Verhandlungen tëscht der EU an der Tierkei komplett ofzebriechen. Viviane Reding: D'CSV hat eng Motioun virgeluecht, wou dra stoung fir d'Verhandlungen op Eis ze leeën. Dat ass vun der Majoritéit net akzeptéiert ginn. Do huet d'Chamber eng wischiwaschi Motioun gemaach, wou dra steet, dass se elo ganz traureg sinn an dass se condamnéieren awer zu kenger Konklusioun kommen.

Dass d'Lëtzebuerger Chamber déi lescht Woch d'Motioun vun der CSV verworf huet heescht jo, dass ee parteiintern net onbedéngt op enger Linn ass. Ma wéi gesinn d'EU-Deputéierten Delvaux, Turmes a Goerens déi ganz Situatioun.

Dem tierkesche President Rejep Erdogan seng Politik passt net bei déi vun der EU, dat ass nach frëndlech ausgedréckt. Wat dat betrëfft dierften sech déi dräi Europadeputéiert eens sinn. D'LSAP Politikerin Mady Delvaux fäert awer dass de Vote vum EU Parlament fir de Stopp vun de Bäitrëttsverhandlungen all weider Verhandlungsdier géif zouschloen. Duerno wäert ëm sou schwéier fir d'Dier nees opzemaachen an d'Mady Delvaux mengt och net, dass dat d'Situatioun an der Tierkei géing verbesseren. D'LSAP Politikerin ass deemno éischter op der Linn vun der Lëtzebuerger Regierung.





D'Mady Delvaux géif jo dann also net um nämmlechte Seel zéie wéi hir Stroossbuerger Fraktioun? Iwwert e Vote fir de Verhandlungsstopp wier Si also net ganz frou.

Ganz anescht gesäit et de gréngen EU-Deputéierte Claude Turmes. Senger Meenung no misst elo e staarkt Zeeche gesat ginn, ouni ze soe mir fänken elo e Krich mat der Tierkei un.

Dat ass jo awer eng aner Meenung wéi déi vun der Chamber hei zu Lëtzebuerg. Wéi ass dat ze verstoen? Fir de Claude Turmes ass d'Chamber ee Spillfeld an d'Europaparlament een anert Spillfeld. An am Europaparlament geet et drëm eng Majoritéit ze fannen a wann ee Politiker ass, da muss een iwwerleeë wou mécht meng Stëmm am meeschte Sënn. An dat ass déi fir ze soen, mir fréieren déi Verhandlungen an ouni se ofzebriechen.

De Charles Goerens, EU Deputéierte fir d'DP géif souguer am léifsten iwwer d'Optioun vum Afréiere vun de Gespréicher erausgoen. Op Äis leeë wier dat allermannst wat ee misst verlaangen an se ofbrieche wier eng normal Schlussfolgerung, sou de Charel Goerens.

Och hei also net op enger Linn mat de Lëtzebuerger Parteikollegen.

De Charles Goerens huet den Ausseminister Asselborn zitéiert den den Erdogan mam Hitler verglach hätt, mat esou engem Mann dierft net weider negociéiert ginn.





De Vote am EU-Parlament hätt fir den tierkesche President Erdogan iwwerdeems guer keng Bedeitung. Dat sot hien e Mëttwoch op enger Wirtschaftskonferenz vun islamesche Staaten. Dass Europa dem Erdogan net wierklech um Häerz läit, huet hien och an de leschte Méint ganz däitlech gewisen. Ech sinn dofir och riseg schockéiert doriwwer, wéi d'Majoritéit an eiser Chamber dat gemaach huet.



Egal wéi d'EU-Parlament op alle Fall um Donneschdeg ofstëmmt, d'Decisioun ass net obligatoresch an kéint och ouni Konsequenze bleiwen, well et d'Kommissioun ass déi d'Verhandlunge mat der Tierkei féiert an deemno och op Äis leeë muss. Donieft muss dann och nach den Europäesche Rot, also déi eenzel Memberstaaten dem zoustëmmen.