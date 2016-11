© AFP

Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker verlaangt vun der Tierkei, datt de Flüchtlingsaccord agehale gëtt. Et gëtt en Ofkommes an dat muss respektéiert ginn, esou de Jean-Claude Juncker géintiwwer der belscher Zeitung "La Libre".Den tierkesche President Erdogan hat jo dermatter gedreet, datt d'Grenze kéinten opgemaach ginn, sollten d'EU-Bäitrëtts-verhandlungen op Äis geluecht ginn.De Kommissiounschef sot am selwechten Interview, datt d'Tierkei ënnert dem Erdogan an de Joren 2003-2014 vill Progrèse gemaach hätt. An de leschten zwee Joer hätt d'Land awer seng Distanz zu europäesche Wäerter a Prinzipie geholl.De Vote am EU-Parlament géing zwar keng Obligatioune mat sech bréngen. D'Ofstëmmung wier awer en Alarmsignal, dat vun der Tierkei net dierft ënnerschat ginn, esou de Jean-Claude Juncker.