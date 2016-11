© AFP

Et wier een um Wee vun enger ëmmer méi enker Vereenegung heiansdo ze séier gewiescht, sou datt net all d'Bierger matkomme konnten a wollten. Dat géif him Suerge maachen, sou de Gauck e Sonndeg an der „Welt am Sonntag“. Et sollt kee Stëllstand sinn mä eng Zitat „Entschleunigung".