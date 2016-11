© AFP

Et ass esou praktesch: online shoppen. Mä da kënnt bei verschiddene Firmen de Problem, datt se net op Lëtzebuerg liwweren. Eng europäesch Direktiv soll dee Systeme vu Geoblockage, also d'Blockéiert-sinn duerch Landesgrenzen, léisen, mä déi Direktiv stellt an den A vun der Lëtzebuerger Regierung en Echec duer.

Geoblocking beim Online-Shopping



An duerfir huet den zoustännege Wirtschaftsminister um Méindeg um Conseil "Competitivité" och géint dës Proposition de Reglement vun der Kommissioun gestëmmt, een Text, deen um Enn awer ugeholl gouf.

Ëm wat geet et? Am Fréijoer dëst Joer war de Reglement "Geoblocking" vun der Kommissioun proposéiert ginn, dat am Kader vum numereschen Bannemaart.

D'Lëtzebuerger Konsumente kafen äifreg online an, bal 70% kafen iwwer Internet an aneren EU-Memberlänner. Mä et sinn awer och d'Lëtzebuerger, déi am meeschte blockéiert sinn, bei deenen Online-Akeef. Nëmmen een Drëttel vun alle Venten kann ofgeschloss ginn, wëll ebe vill Firmen net an d'Land wëlle liwweren.

Dem Minister Schneider no léist deen neien Text d'Situatioun net, jo, et géife souguer méi Problemer geschaf, wéi geléist. Duerfir gëtt drop gehofft, datt nogebessert gëtt, wann elo muss e Kompromëss mam EU-Parlament fonnt ginn.

Dem Etienne Schneider no géif de Problem net un der Wuerzel geholl, wëll d'juristesch Onsécherheete fir kleng a mëttelstänneg Betriber, déi iwwert d'Grenzen ewech verkafen, géife bestoe bleiwen. Et wier esouguer eng Brems fir dës PMEen. Duerfir och de Njet vum Lëtzebuerger Regierungsvertrieder e Méindeg zu Bréissel, well nach ëmmer d'Vente iwwert d'Grenzen ewech, grad wéi d'Erofluede vu Filmer a Musek, net vum Text viséiert wieren.