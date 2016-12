© M. Kater

EU analyséiert Educatioun/Reportage Monique Kater



Dat ass eng vun de Conclusioune vun der Etude, déi d'Kommissioun regelméisseg maache léist, fir ze kucken, wou ee mat wéi engen EU-Programmer kann hëllefen. Am Gilly-Haus sinn d'Resultater vun der Analys presentéiert ginn, nieft de Konsequenze vun der massiver Migratioun, gouf och no Diplomer an dem Accès op den Aarbechtsmaart gekuckt.An deen Accès wier esou gutt, dass Lëtzebuerg ganz no vir schéisst, op der EU-Lëscht, erkläert d'Yuriko Backes, déi zënter September d'Lëtzebuerger Representatioun vun der EU-Kommissioun am Gilly-Haus an der Fleeschirgaass leet; déi 28 europäesch Systemer sinn ënnert d'Lupp geholl ginn; Lëtzebuerg iwwerzeegt virun allem, wat d'Héichschoul-Etuden ugeet, seet d'Yuriko Backes. Den Taux vu Leit, déi esou Etudë maachen, wier méi héich wéi an anere Memberlänner. D'Leit géifen duerno och relativ séier eng Aarbecht fannen.De Secteur Life Long Learning net ze vergiessen; och hei si mer besser wéi d'EU-Moyenne. Mam Taux vun de Jonken, déi d'Schoul ofbriechen, brauche mer eis awer net ze bretzen; Bréissel huet 9,3% gemooss, dat war d'lescht Joer an dat ass zwar ënnert dem EU-Duerchschnëtt, an ënnert dem nationalen Zil, mee d'Zuel vun deenen, déi ophalen, wier ebe geklomm. D'Kommissioun kann zum Beispill hei hëllefen.

Ënnerstëtze wëllt si d'Memberstaaten och am Ëmgang mat deene sëlleche Migranten. Lëtzebuerg schneit och hei a punkto Educatioun, gutt of, seet d'Chefin vun der Representatioun. Et wier een akute Problem. Et géif ee gutt am europäesche Verglach stoen.

En Dënschdeg kommen d'Resultater vun der Pisa-Etude eraus, deen Ament gi mer Detailer gewuer, iwwer de Succès vun der Lëtzebuerger Educatioun.