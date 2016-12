Och EU-Bierger solle beim Areesen an d'Unioun an Zukunft kontrolléiert ginn an hir Date mat nationalen an internationalen Datenbanke vun de Sécherheetsautoritéite verglach ginn.

D'Terrorgefor wär ginn an dat hei wär e wichtege Schrëtt fir d'Sécherheet vun de Bierger an Europa a gläichzäiteg keng Kontrollen am Schengeraum ze garantéieren, sou d'EU-Kommissioun.