Dat geet aus enger Etude ervir, déi d'regierungsonofhängeg Organisatioun Eurodad duerchgefouert huet. D'Accorde si vun 547 am Joer 2013 op iwwer 1.400 am Joer 2015 geklommen. Un der Spëtzt vun de Länner, déi Konzerner Praktiken ubidden, fir Steieren ze evitéieren, stinn d'Belsch a Lëtzebuerg.Eurodad ass een Zesummeschloss vu 47 Organisatiounen aus 20 EU-Länner, déi een demokratesch kontrolléierten an nohalteg ekonomesche System fuerderen. D'Organisatioun baséiert sech a senger Etude op Donnéeë vun der EU Kommissioun aus 17 Memberlänner sou wéi aus Norwegen.Wéi et vun den Auteure vun der Etude heescht, wier d'Hausse vun den Accorden iwwerraschend an zudéifst beonrouegend. An der EU suerge sou Praktiken zanter Jore fir Schlagzeilen. Ausléiser war Enn 2014 déi sougenannte LuxLeaks-Affär. Der EU-Kommissioun no ginn all Joer duerch sou Praktike Steierrecetten an Héicht vun 50 bis 70 Milliarden Euro laanscht de Fisk geschleist.