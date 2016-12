Aus Suerg viru Krawallen an Attentater sinn iwwer 10.000 Polizisten am Asaz.



Erwaart gi ronn 50 Ausseministeren a weider héichrangeg Vertrieder aus deene 57 Memberlänner. Däitschland huet aktuell d'Presidence vun der OSZE.



De Ministerrot kënnt eemol d'Joer beienee, fir iwwer wichteg Froen an der Sécherheetspolitik ze beroden. Am Virfeld vun där zwee Deeg laanger Renconter war et den Appell, d'OSZE ze stäerken, fir Europa grad an dëse stiermeschen Zäite méi sécher ze maachen.



Lëtzebuerg ass bei dëser wichteger Renconter vertrueden duerch den Ausseminister Jean Asselborn.



E Mëttwoch hu sech d'Ministere mat där dramatescher Situatioun an der syrescher Stad Aleppo befaasst. Den amerikaneschen Ausseminister Kerry an den däitschen Ausseminister Steinmeier koumen iwwerdeems a getrennte Gespréicher mat hirem russeschen Homolog Lawrow zesummen. Den John Kerry huet vun enger extrem geféierlecher Situatioun zu Aleppo geschwat. Den däitschen Diplomatiechef Frank-Walter Steinmeier huet eng direkt humanitär Wafferou gefuerdert.