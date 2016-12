D'EU-Justizminister gesi sech um Donneschdeg zu Bréissel. Am Mëttelpunkt vun den Diskussioune steet d'Schafe vun engem europäesche Parquet.

Eng ganz Partie Länner sinn allerdéngs géint des Pläng. Dowéinst gëtt dru geduecht, des Initiativ a just zwou Dosen EU-Staaten ëmzesetzen.



Aner Sujeten op der Agenda vun den EU-Justizminister sinn de Kampf géint den TVA-Bedruch, den Asaz vun elektronesche Beweismëttel an Thema Haass-Messagen an de sozialen Netzwierker.