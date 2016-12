D'Analysten rechnen domadder, dass de Conseil de Programm fir de Kaf vun Titren, deen am Januar zejoert lancéiert gi war, verlängert gëtt.

Internat.: Am meeschte gelies

Dorobber wier d'EZB am Gaangen, d'Mäert zanter Méint ze preparéieren. D'Bank investéiert mat dësem Programm all Mount 80 Milliarden Euro.



Wat de Leetzëns betrëfft, dierft sech den Analysten no, näischt änneren. E läit zanter Mäerz um Rekorddéif vun 0,0 Prozent.