Wéinst dem gëftege Quecksëlwer am Amalgamm wëll d'Europäesch Unioun dës Plëmb, déi Millioune vu Leit am Mond hunn, däitlech limitéieren.

Vum 1. Juli 2018 u sollen d'Zänndokteren dës Zort vu Plëmb nach just bei Kanner, souwéi schwangere Fraen oder déi wou nieren, nach just an absoluten Exceptioune benotzen.Dat huet d'EU-Kommissioun confirméiert.Ee Verbuet ass awer virleefeg vum Dësch. Villméi gëtt bis d'Joer 2020 iwwerpréift, ob Zänndoktere vun 2030 ganz dorobber kënne verzichten. Dës hate sech géint ee Verbuet vun Amalgamm gewiert. Aner Zorte vun Plëmb wéi Keramik oder Gold hale manner laang oder sinn däitlech méi deier.