Internat.: Am meeschte gelies

Parallel verlängert d'EZB de milliardeschwéier Kaf vu Staatsemprunten an anere Wäertpabeier bis Enn 2017. U sech war dat bis Abrëll 2017 geplangt.Vun Abrëll un, geet de Volume vum Opkafprogramm awer vun aktuell 80 op 60 Milliarden Euro pro Mount erof.D'Bourssen hu positiv op déi Verlängerung reagéiert, well méi laang massiv Geld an de Marché gepompelt gëtt.