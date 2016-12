© AFP-Archivbild

Betraff wiere Flüchtlingen déi vum 15. Mäerz un a Griicheland ukommen an dann, entgéint den EU-Asylregelen, an aner Memberstaate weider reesen. Rapatriementer a Griicheland sinn zanter 2011 ausgesat.D'Flüchtlinge sollen nëmmen dann zeréckgeschéckt ginn, wann déi griichesch Autoritéiten an all Fall Garantie ginn, datt si an anstänneg Opnahmezentre komme kënnen.Rapatriementer vu vulnerabele Refugiéen, dat heescht och besonnesch Mannerjäreger déi alleng komm sinn, sinn ausdrécklech net virgesinn.