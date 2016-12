© AFP

Traité vu Maastricht / Reportage Katarina Ivesic



Den Traité vu Maastricht ass ee vun de wichtegsten Accorde fir Europa. Den Traité, deen 1992 ënnerschriwwe ginn ass, huet déi europäesch Union gegrënnt.

Déi europäesch politesch a monetär Unioune sollte méi integréiert ginn, wéi se dat bis dohi scho waren. Aus der Europäescher Communautéit, sollt eng richteg Unioun ginn.

Den Traité ass fir seng institutionell Struktur bekannt, déi d'europäesch Unioun kreéiert huet. Déi dräi Haaptpilieren, wéi mer bis haut kennen, sinn domat entstanen:

De Pilier vun enger gemeinsamer Aussen- a Sécherheetspolitik, de Volet vun der Kooperatioun a Saache Justiz a Police an de supranationale Pilier, wou aus der Europäescher Gemeinschaft, der CECA an der europäescher Communautéit fir Atomenergie, déi europäesch Kommissioun, d'Parlament an den europäesche Geriichtshaff draus erausgaange sinn.

Mä déi 3 Pilieren, waren awer eigentlech nëmmen eng Extensioun vun deem wat et bis dohinner scho gouf.

D'Negociatioune fir den Traité sinn awer berüchtegt dofir, dass se fir vill Gestreids gesuergt hunn. Zemools Däitschland a Frankräich haten sech, ënnert anerem wéinst der däitscher Reunifikatioun an ekonomeschen Differenzen an den Hoer.

Wou d'Negociatiounen op en Enn komm sinn, hat een awer e Kompromëss fonnt, mat deem jidderee Plusminus zefridde war.

Ma de Beschloss fir den Euro, ass och zu Maastricht gefall. De monetäre System, dee virun do war, huet nämlech net geklappt. Zumindest net, wann een d'Ekonomie vun de Membere wollt weider integréieren. An dem System, stoung nämlech d'Währung vun all Land a Relatioun zum Dollar. Do sinn déi eng Länner besser ewechkomm, wéi déi aner, wat dacks fir Sträit gesuergt hat.

Mam Realiséiere vun enger gemeinsamer Währung, sollt dat wat scho mat der Integratioun vun de Jore virdrun ugefaange gi war, finaliséiert ginn, esou dass déi deemoleg 12 Länner ouni Barrièren a Tariffer konnte matenee schaffen.