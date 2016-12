D'Parlament hat nämlech fir ee Stopp vun den Negociatioune plädéiert. De Jean-Claude Juncker wéilt awer kee Broch mat Ankara.



Et misst een drun schaffen, dass sech d'Tierkei nees méi op d'EU zoubeweegt a sech net mat Risen-Schrëtt nach weider distanzéiert. Dat sot hien an engem Interview mat der Welt am Sonntag. Anerersäits géing d'Kommissioun den Ament awer och net dru schaffen, fir nei Kapitel an den Negociatiounen opzeschloen.