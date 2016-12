© AFP

Bis ewell hu véier Deputéiert kandidéiert: Dëst sinn d'Irin Mairead Mc Guiness, de Fransous Alain Lamasourre, de fréieren sloweneschen Premier Peterle an de fréieren EU-Kommissäre Antonio Tajani.

De Fraktiounschef Manfred Weber iwwerdeem huet seng Kandidatur net gestallt.



Den aktuelle Parlamentspresident Martin Schulz trëtt Mëtt Januar zeréck, fir säi Posten engem Kandidat vun der Chrëschtdemokraten ze iwwerloossen. Am Europaparlament ass et zanter Joren üblech, dass sech déi zwou grouss Fraktiounen, d'Chrëscht- an d'Sozialdemokraten, de Spëtzeposten fir all Kéiers eng hallef Legislaturperiode deelen. Trotzdem huet och de Chef vun der sozialdemokratescher Fraktioun Gianni Pittella seng Kandidatur annoncéiert.