Fir op hiert Schicksal an op dat vun esou ville Jesidinnen am Irak opmierksam ze maachen, kréie si de Sacharow-Präis fir Meenungsfräiheet vum Europaparlament.

Déi 23 Joer al Nadia Murad an déi 18 Joer al Hadschi Baschar kréien um Dënschdeg an der Mëttesstonn de Präis zu Stroossbuerg vum Parlamentspresident Martin Schulz iwwerreecht.



Déi zwou jonk Frae waren am August 2014 vum IS aus hirem Duerf am Norde vum Irak verschleeft a méintelaang sexuell exploitéiert ginn, bis et hinne gelongen ass, ze flüchten. Zanterhier setze si sech fir déi Dausende vu Fraen a Meedercher an, déi d'Terrormiliz verschleeft huet an ënner onmënschleche Konditioune gefaangen hält.

De Präis, deen nom verstuerwene russeschen Dissident a Physiker Sacharow benannt ass, gëtt zanter 1988 u Perséinlechkeeten an Organisatiounen iwwerreecht, déi sech fir Mënscherechter an Demokratie asetzen.