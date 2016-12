De russeschen EU-Ambassadeur Wladimir Tschischow sot an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt", dass Russland op ass fir een intensiven Dialog an den zentrale Froe vun der Aussepolitik, dee fir béid Säite favorabel ass, souwéi eng militäresch Zesummenaarbecht. Et kéint ee sech ganz gutt virstellen, dass déi russesch Arméi un EU-Operatiounen deelhëlt, sou wéi aner Drëttstaaten och. De fréiere russesche Vize-Ausseminister huet drop higewisen, dass Moskau an d'EU scho beim Asaz géint Piraten a Somalia, am Tschad an um Balkan enk zesummeschaffen.D'Staats- a Regierungscheffe vun deenen 28 EU-Länner wëllen um Donneschdeg op hirem Sommet eng ganz Partie Decisiounen ënner Daach bréngen. Nieft Sécherheet a Verdeedegung gehéiert och d'Relatioun mat Russland zu deene wichtege Sujeten, déi traitéiert ginn.