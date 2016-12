Um Mëttwoch presidéiert de Martin Schulz seng lescht Plenarsëtzung am Europaparlament.Wien de 17. Januar säi Successeur gëtt, steet nach net fest.D'Fraktioun vun der Europäescher Vollekspartei am Europaparlament schéckt den Italiener Antonio Tajani an d'Course fir de Poste vum zukünftege Parlamentspresident. De fréieren Industriekommissär gouf en Dënschdeg den Owend zu Stroossbuerg nominéiert.Mam Tajani geet nieft dem Sozialist Gianni Pittella den zweeten Italiener an d'Course fir de Poste vum EU-Parlamentspresident.