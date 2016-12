En Donneschdeg soll et um EU-Sommet ëm d'Relatioune mat der Tierkei goen.

Am Virfeld vum Sommet huet de Kommissiounspresident den Deal mat der Tierkei gelueft. De Jean-Claude Juncker sot, den Accord géif Friichten droen. Sou wier d'Zuel vun de Flüchtlingen, déi aus der Tierkei a Griicheland, also an d'EU kommen, vun 10.000 op 90 pro Dag erofgaangen.