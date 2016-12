An der ZDF-Emissioun "Was nun, Herr Juncker?" huet den EU-Kommissiounspresident d'Situatioun vun Europa als "Polykris" bezeechent.

Jean-Claude Juncker: Syrien



Den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker ass géint Sanktioune géintiwwer Russland, wat de Konflikt a Syrien betrëfft. Sou Sanktioune géife Russland net beandrocken, sot de Jean-Claude Juncker an der ZDF-Emissioun "Was nun, Herr Juncker?", déi e Mëttwoch den Owend diffuséiert gouf.Europa kéint just probéieren, iwwert de Wee vun der Diplomatie Afloss ze huelen. Sou Fuerderunge wieren naiv. De Kommissiounspresident huet iwwerdeems d'Kritik zeréckgewisen, dass Europa am Syrien-Konflikt net genuch gemaach hätt.

Jean-Claude Juncker: Polykris



"Hätte mer sollen Zaldoten dohinner schécken?", huet de Jean-Claude Juncker gefrot. Hie géif net dovunner ausgoen, dass et vill Europäer ginn, déi wéinst Syrien wéilte stierwen. Europa géif awer alles dru setzen, fir dass et humanitär Léisunge fir d'Zivilpopulatioun a Syrien gëtt.Weider huet den EU-Kommissiounspresident zouginn, dass d'Europäesch Unioun a grousse Schwieregkeete stécht. Fir d'éischte Kéier misst déi international Communautéit net nëmmen eng Kris geréieren, mä direkt e puer. Et hätt een et mat enger "Polykris" ze dinn, sou de Jean-Claude Juncker.

Et géif un allen Ecken an Ennen brennen. Een Ufank vum Enn vun der EU gesäit hien eegenen Aussoen awer net. Trotz allem huet de Kommissiounspresident awer Versteesdemech gewisen fir d'Onzefriddenheet vu villen EU-Bierger.Ganz selbstkritesch huet hie sech géintiwwer der Flüchtlingskris geäussert. Déi gesamteuropäesch Äntwert op d'Flüchtlingsdrama géif net 100%eg funktionéieren. Et hätt een d'Situatioun net total am Grëff, sou de Jean-Claude Juncker am ZDF-Interview. Et géif kee Sënn maachen, déi aktuell Situatioun schéin ze molen. D'EU géif awer Fortschrëtter maachen. Eng wichteg Mesure wier an deem Kontext de Flüchtlingsdeal mat der Tierkei. Hie wier mat dem, wat an der Tierkei geschitt, net zefridden. De Jean-Claude Juncker huet awer och drop higewisen, dass Tierkei méi Flüchtlingen opgeholl huet, wéi all d'EU-Länner zesummen.