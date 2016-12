Internat.: Am meeschte gelies

D'Nadia Murad an d'Lamiya Aji Bashar engagéiere sech fir d'jesidesch Communautéit a maachen op d'Schicksal vun deene Fraen opmierksam, déi Affer vun enger sexueller Versklavung duerch d'IS-Terrormiliz gi sinn.An enger emotionaler Ried virun den EU-Deputéierten hu béid Fraen iwwer hire grujelege Martyrium an hir Flucht erzielt. Mat der Auszeechnung hätt een all deenen Affer eng Stëmm ginn, déi selwer keng Stëmm méi hunn.Nach ëmmer ginn iwwer 3.500 Kanner a Fraen vun den Daesh als Sklave gefaange gehal.