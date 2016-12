EU-Sommet / Reportage Jeannot Ries



Wuel dat Joer, an där 60 Joer aler Geschicht vun der EU, wat vun der gréisster Zuel u Krise markéiert war. Mat engem Gruef tëscht de Memberstaten, deen nach ni esou grouss war, wéi den Ament. An d'Hoffnung kuerz virun de Chrëschtdeeg, déi 28 Memberlänner en anert Bild wäerten of ginn, ass vu Vir era just Wonschdenken.

Verdeedegung, Sécherheet, Migratioun... D'Relatioune mat Russland, der Tierkei, der Ukrain... D'Wirtschaft bannen der EU... De Brexit!Am Detail stinn eng Dose waarm Eisen op der Agenda op engem Sommet, deen zwar dräi an eng hallef Stonnen éischter ufänkt, wéi gewinnt, dofir awer just een Dag dauere wärt. Do drängt sech direkt eng Fro un de Premier Xavier Bettel op. Op et uewenaus am Sëtzungssall eng nei Wonner-Auer gëtt, déi aus 60 Minutten, der 120 mécht. Dat genau weess de Premier net, ma hie mengt awer, datt een den Owend net wéi virgesinn um 18 Auer wäert fäerdeg sinn. Dofir sinn et och ze vill d'Themen wou et grad ëm d'Zukunft vu ville Leit geet a wat een net esou en passant kann diskutéieren.

An et geet Haut ëm d'Mënschen, Flüchtlingen, vum Afrikanesche Kontinent, déi hiert Liewen op d'Spill setzen, an der Hoffnung an Europa, en neien Depart ze huelen. Deenen wëll d'EU Doheem nei Perspektive schafen, fir dat se sech net méi op dee geféierleche Wee maache mussen. An da féiert kee Wee laanscht d'Aktualitéit: Syrien. Aleppo, wou et um Sommet, virop emol drëms geet, Liewen ze retten.

D'Regierungscheffe mussen hei dréngent eppes maachen, et kann een an där Affär net einfach nëmmen nokucken.

Sech zesummen un en Dësch setzen. Grad dat schéngt an den aktuellen Zäiten, ënner erwuessene Mënschen, komplizéiert ze sinn. Tierkei, Ukrain, Syrien ... Migratioun ... De Lëtzebuerger Premier hofft, dat um Enn vum Dag net just, nees eng Conclusioun bleift: Dat hei zu Bréissel nees emol 28 Individualisten em e laangen Dësch souzen, an dat nees, kéng gemeinsam Léisungen, fir grouss Problemer fonnt goufen.