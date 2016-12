Internat.: Am meeschte gelies

De politeschen Wëllen hätt einfach gefeelt.

D'EU-Kommissioun hat zejoert eng Reform vum Handel mat den Zertifikaten fir d'Joren 2021 bis 2030 proposéiert. D'Ëmweltcommissioun vum Europaparlament hat d'lescht Woch eng Variant vun der Reform guttgeheescht. Den aktuelle System kränkelt dodrunner, datt einfach ze vill Zertifikaen um Marché sinn an d'Pabeieren dowéinst immens bëlleg sinn. Dofir reizt et déi mannste Länner an eng méi propper Technik z'investéieren.

Lëtzebuerg gehéiert do éischter zu de Musterschüler. Am Grand-Duché sinn d'Depensen fir esou Zertifikaten an de leschte Joren drastesch erofgaang.