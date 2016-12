D'EU-Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei mussen agefruer ginn. Dat war den Contenu vun enger Resolutioun op Initiativ vun der CSV, déi en Donneschdeg de Moien an der Chamber diskutéiert ginn ass. Schonn de 16. November war eng ähnlech Motioun an der Chamber verworf ginn an och um Donneschdeg huet d'Majoritéit sech dogéint ausgeschwat an dat obwuel d'EU-Parlament eng ähnlech Resolutioun gestëmmt hat ...





Tierkei a Syrien: Rep. Ben Frin



D'Rechtsstaatlechkeet géif an der Tierkei a speziell vum President Erdogan mat Féiss gerannt ginn, dorausser géif nëmmen et eng méiglech Konsequenz ginn, de Laurent Mosar vun der CSV: "De Point de non-retour ass iwwerschratt." All d'Gespréicher mam Här Erdogan hätten d'EU kee Millimeter weiderbruecht. Hie géif alles maachen, fir d'Europäesch Unioun ze provozéieren a lächerlech ze maachen. Dofir wier d'CSV wéi d'Europa-Parlament der Meenung, et misst een der Tierkei eng staark Äntwert ginn an dat kéint elo mol just e Stopp vun de Bäitrëttsverhandlunge sinn."Eng aner Motioun huet verlaangt, dass en definitive Waffestëllstand fir Aleppo a Syrien misst erwierkt ginn, den Ausseminister Jean Asselborn rappeléiert europäesch Grondprinzipien:1) Wafferou2) Ënnerstëtzung vu politescher Transitioun3) Integritéit vum syreschen Territoire4) Zerstéierung vun Daesh