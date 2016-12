Domadder kéinten ongeféier 100 Schoule fir ronn 70.000 Kanner am Süden an Südoste vum Land opgeriicht ginn. Dat huet d'EU-Kommissioun bekannt ginn. D'Sue stamen aus dem EU-Flüchtlingsfong.Ankara an d'EU-Spëtzten hate sech am Mäerz op e gréissere Flüchtlingsaccord gëeenegt. Tierkei hëlt Migranten op, déi illegal an Europa agereest sinn. D'EU hat am Géigenzuch dräi Milliarden Euro zougesot.