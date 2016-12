Europa muss de Leit, déi aus Kriseregiounen an dem Terror flüchten, ee Refuge bidden. Dat huet de Jean-Claude Juncker an engem Zeitungsinterview gefuerdert. Hie sot och, dass een d'Flüchtlingen net dierft generell als Terroristen veruerteelen. Wien op d'Rhetorik vun der Exklusioun setzt, géif just d'Spiral vum Haass provozéieren, sou den EU Kommissiounspresident. Just eis Wäerter, eis Manéier vum Zesummeliewen a Fräiheet, am Mateneen an eis Oppenheet, dat wieren déi bescht Waffen géint den Terror. Am selwechten Otemzuch huet de Jean-Claude Juncker eng europäesch Äntwert op d'Erausfuerderung verlaangt. Déi bannenzegst Sécherheet géif wuel primär an den Hänn vun deenen eenzelen EU Memberlänner leien. An Zäiten, wou Terroristen net virun de Grenze stoe bleiwen, géifen d'Mëttel vun nationaler Innepolitik eleng net duergoen. De Jean-Claude Juncker huet an dem Kontext eng besser Zesummenaarbecht iwwert d'Grenzen eraus gefuerdert. Konkret géif et ënnert anerem drëms goen Informatioune besser auszetauschen.