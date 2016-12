© AFP (Archiv)

D'Genehmegung fir de Garantiesystem fir Banken an Italien sollt u sech Enn 2016 auslafen. D'EU huet dës awer elo bis Mëtt 2017 verlängert, sou datt d'Land de Banken, oder Präzis der Bank Monte dei Paschi, finanziell ënnert d'Äerm ka gräifen.Déi Suen waren awer just fir Banke geduecht, déi selwer genuch Kapital hunn. Fir all déi aner Banken, zu deenen d'Monte dei Paschi gehéiert, muss individuell gekuckt ginn an d'EU muss den Accord ginn, fir deene Banken ze hëllefen, wat an dësem Fall och geschitt ass.Déi drëtt gréisst italienesch Bank ass schonn zanter Joren an der Kris. Et war hinnen och net gelongen, fir 5 Milliarden Euro u frësche Kapital ze sammelen. Schonn 2011 gouf d'Bank 2 Mol gerett a muss elo eng drëtte Kéier gerett ginn, dat mat Steiergelder.