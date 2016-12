Réck- an Ausbléck Europadeputéiert 2016/17/Eric Ewald



Och wann dat schwéier fält! Fir d'Mady Delvaux-Stehres ass Europa de Moment wuel kee groussen Acteur an der Welt, an zwar,„well mer net genuch Europa hunn“; et bräicht es dofir méi. Wann een awer reest, dann huet Europa eng besser Reputatioun wéi dat, wat mir vu banne gesinn, sot d'LSAP-Vertriederin. Dass souvill Leit an Europa komme wëllen, wär och en Zeeche vun Attraktivitéit: D'Flüchtlingen, déi si begéint huet, soten hir, datt si Europa super fannen. Dees misst ee sech bewosst sinn. Et misst ee sech besser an der Welt als Europa verkafen. Wann een dat Wuert gebrauchen dierft! D'Politikerin forcéiert sech den eegenen Aussoen no zu Optimissem, well mir hätte keng Zukunft baussent Europa. Déi Grouss an Europa missten awer agesinn, dass een nëmmen zesummen eppes duerstelle kéint, fir dass d'Stëmm vun Europa gehéiert gëtt.

Allerdings kuckt d'LSAP-Politikerin mat engem gewëssen Optimissem an dat Neit Joer. Elo wär nämlech de Moment, fir zesummen ze stoen an nees um europäesche Projet ze schaffen, sou d'Europadeputéiert. Dat wären dann och d'Virsätz fir 2017: Et misst ee Courage weisen an net an der Flemm an der Depressioun bleiwen. Et misst ee sech e Ruck ginn an Europa besser ze maachen a méi Solidaritéit ënnert d'Leit bréngen.